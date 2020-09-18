Главную роль в сериале Marvel «Женщина-Халк» отхватила Татьяна Маслани

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Variety сообщает, что супергеройский сериал «Женщина-Халк» наконец-то обзавёлся исполнительницей главной роли — титульную партию в многосерийном проекте Marvel Studios сыграет Татьяна Маслани. Пожалуй, этой актрисе изображать двойственность личности труда не составит — в триллере «Тёмное дитя» она умудрилась сыграть целый букет персонажей.

В центре истории окажется юрист Дженнифер Уолтерс (Маслани), после переливания крови получившая свои сверхспособности от кузена Брюса Беннера. Превращаясь в Женщину-Халка, Дженнифер умудряется почти полностью сохранять ясность ума и собственную личность, что несколько облегчает её существование в теле зелёной великанши.

Режиссировать первый сезон взялась Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно», «Мёртв для меня») по сценарию шоураннера проекта Джессики Гао («Рик и Морти»). Обе также выступают исполнительными продюсерами сериала.