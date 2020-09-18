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«Взращённые волками» Ридли Скотта получили второй сезон

Потоковый сервис HBO Max решил не тянуть с решением и оперативно оформил продление на второй сезон сериалу «Взращённые волками». Фантастический триллер Ридли Скотта достойно зарекомендовал себя у зрителей — по информации видеосервиса, за вторую неделю после премьеры аудитория проекта увеличилась на внушительные 50%.

В центре истории андроиды Отец (Абубакар Салим) и Мать (Аманда Коллин), отправленные на другую планету с жизненно важной миссией спасти человечество, вырастив и воспитав потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Но Отец и Мать не единственные, кто борется за выживание человеческого рода. Есть ещё и люди веры во главе с Маркусом (Трэвис Фиммел), и им претит сама мысль о том, что за новое поколение, на которое возложены все надежды, в ответе бездушные роботы.

Скотт срежиссировал первых и второй эпизоды, а сценарием занимается шоураннер проекта Аарон Гузиковски ([«/m/Мотылёк»). За производство отвечают Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

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Взращённые волками
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