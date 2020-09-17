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Первоисточник: www.heyuguys.com Прямая ссылка на новость:
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Первый взгляд на Дэвида Теннанта в образе Филеаса Фогга из сериала «Вокруг света за 80 дней»

В конце прошлого года выяснилось, что знаменитый приключенческий роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» переживёт очередную экранизацию. Тогда же стало известно, что главного героя Филеаса Фогга сыграет Дэвид Теннант. И вот в сети появились первые официальные промо-материалы, позволяющие составить первое впечатление о центральных персонажах истории.

Промо-арт сериала «Вокруг света за 80 дней»

Заключив невероятное пари, состоятельный английский джентльмен Фогг и его слуга Паспарту (Ибрагим Кома) отправляются в легендарное путешествие, цель которого — обогнуть земной шар за 80 дней. Подробно освещать их многочисленные приключения будет молодая журналистка Эбигейл Фикс, которую играет Леони Бенеш.

Промо-арт сериала «Вокруг света за 80 дней»

Сценарий восьмисерийного проекта написали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон. За режиссуру отвечают Стив Бэррон и Чарльз Бисон («Сверхъестественное»). Производством занимается студия Slim Film + Television. О дате премьеры пока ничего не сообщается, но известно, что покажут сериал в следующем году.

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Первый взгляд на Дэвида Теннанта в образе Филеаса Фогга из сериала «Вокруг света за 80 дней»

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