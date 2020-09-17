Брайан Крэнстон спасает сына в трейлере юридического триллера «Ваша честь»

Кабельный канал Showtime опубликовал буквально трещащий от напряжения трейлер мини-сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном в главной роли. 10-серийный юридический триллер остаётся без точной даты выхода, но уже известно, что премьера состоится в декабре.

Адам (Хантер Дуэн), сын уважаемого судьи из Нового Орлеана Майкла Дезиато (Крэнстон), оказывается виновником дорожно-транспортного происшествия. Жертва — сын опаснейшего криминального авторитета Джимми Бакстера (Майкл Сталберг) и его не менее опасной супруги Джины (Хоуп Дэвис). Судье Дезиато приходится сделать очень непростой выбор, и от этого решения будет зависеть всё: его репутация, карьера, жизнь его семьи и всех, кого он вольно или невольно втянул в это дело.

За сценарий отвечает Питер Моффат («Однажды ночью»), а исполнительными продюсерами проекта вместе с Крэнстоном числятся Роберт и Мишель Кинги («Хорошая жена», «Зло»).