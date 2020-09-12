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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Пацанов» обижен на фанатов, разъярённых графиком выхода второго сезона

История с изменением графика релиза второго сезона «Пацанов» продолжается. Шоураннер сериала Эрик Крипке, уже не единожды затрагивавший эту тему, прокомментировал возмущение поклонников, расстроившихся еженедельным релизом серий и не поленившихся отразить это в своих пламенных отзывах на сериал.

Крипке отметил, что о новой модели релиза они объявили задолго до премьеры второго сезона и, видимо, наивно полагал, что время позволит зрителям как-то примириться с этим фактом. Вдобавок он повторил свои недавние слова о том, что дело не в каких-то «теневых схемах» Amazon. Это было исключительно творческим решением команды и сделано исключительно для того, чтобы подарить второму сезону возможность «подышать», а зрителям — время пообщаться между собой, подробно обсуждая каждую серию.

Что же касается негативных отзывов на второй сезон, то это вводит шоураннера в откровенное недоумение и, кончено, печалит.

Вредить тому, что любишь, потому что разочарован в том, как ты это получаешь, совсем не круто. Всё в порядке и всё будет хорошо, но не очень-то приятно видеть плохие отзывы на сериал, который люди искренне любят. Такое совсем не радует и тех, кто этот сериал создаёт.

 
Эрик Крипке, немного расстроен

Впрочем, сколько бы негатива не получил проект, на тех же «Томатах» второй сезон чувствует себя превосходно в обеих категориях — у продолжения имеется фирменный сертификат свежести, 92% одобрения от критиков и 82% — от зрителей. Вряд ли эта картина претерпит драматические изменения к окончанию выхода новых серий.

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Пацаны
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