Отца Сэма и Дина Винчестеров мог сыграть Брюс Кэмпбелл

Отец знаменитых братьев Винчестеров из «Сверхъестественного» в свои зрелые годы мог выглядеть совсем по-другому, заполучи The CW того актёра, на которого положил свой глаз изначально. Как выяснилось, канал мечтал отдать эту роль Брюсу Кэмпбеллу, но судьба распорядилась иначе, и Джеффри Дину Моргану пришлось отдуваться сразу за две временные линии.

О том, как всё было, в подкасте Майкла Розенбаума Inside of You недавно поведал исполнитель партии Дина Дженсен Эклз. The CW планировал снимать Моргана во флэшбеках в образе молодого Джона, когда Сэн и Дин были ещё мальчишками, поскольку актёр не настолько уж старше Эклза и Джареда Падалеки, чтобы играть их отца в зрелом возрасте. А вот для основной временной линии сериала с повзрослевшими главными героями канал жаждал заполучить Кэмпбелла.

[Брюс Кэмпбелл] был единственным, кого они хотели задействовать. В конечном счёте им это не удалось, то ли из-за его рабочего графика, то ли ещё почему. Поэтому они сдались и решили, мол, чуточку состарим Джеффа, чтобы он сыграл постаревшую версию персонажа. Дженсен Эклз, старшенький

Поклонники 15-сезонного ветерана в курсе, что в итоге Джеффри Дин Морган не раз возвращался в повествование, и зрители неизменно радовались каждому такому семейному воссоединению.