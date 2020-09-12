Трейлер «Осенних визитов» по роману Сергея Лукьяненко обещает эксклюзивную премьеру в сентябре

Студия Cinema Code Production выпустила трейлер сериала «Осенние визиты» по одноимённому роману писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Эксклюзивный показ первой серии состоится 25 сентября во Владивостоке в рамках фестиваля «Литература Дальнего Востока 2020».
Восьмисерийный художественный фильм повествует о пожаловавших в наш мир таинственных Визитёрах, ведущих между собой нешуточную борьбу за право определить дальнейший путь развития человеческого рода. И без жертв их противостояние, конечно, не обходится.
Экранизацией романа, как сообщалось ранее, занимаются поклонники из Владивостока. Необходимый производственный бюджет проекта удалось собрать благодаря краудфандинговой кампании на платформе Planeta.ru.
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