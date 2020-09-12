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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Со страниц на экран: как Ридли Скотт создавал свой фантастический триллер «Взращённые волками»

Потоковый сервис HBO Max опубликовал ролик о создании многосерийного фантастического триллера «Взращённые волками». Участники творческой команды делятся впечатлениями о работе с создателем проекта Ридли Скоттом — человеком, не нуждающемся в представлении. По заверениям коллег, уникальное видение и богатый профессиональный опыт Скотта позволили создать захватывающую историю с глубоким смыслом.

Многосерийная антиутопия с Трэвисом Фиммелом, Амандой Коллин и Абубакаром Салимом в главных ролях рассказывает историю выживания остатков человечества, мучимого извечными вопросами веры. Ридли Скотт лично срежиссировал два первых эпизода сериала, а за сценарий отвечает шоураннер проекта Аарон Гузиковски («Мотылёк»). В производстве участвуют Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

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