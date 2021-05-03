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Звезда «Стрелы» пробует себя в новом амплуа — вышел тизер рестлер-драмы Heels

Давно отстрелявшийся и отпущенный из вечного плена The CW Стивен Амелл («Стрела») радостно представляет нам свой свежий многосерийный проект — рестлер-драму «Хилы» (Heels) с Александром Людвигом («Викинги»), которая будет выходит на Starz.

Смотрим первый тизер:

Согласно официальному синопсису, это сериал о мужчинах и женщинах, которые следуют за своей мечтой в мире рестлинга. Действие происходит в сплочённой общине в Джорджии, где два брата (Амелл и Людвиг), владельцы семейного рестлинг-промоушена, сражаются за наследие своего покойного отца. На ринге кто-то должен быть хорошим парнем (Людвиг), а кто-то его врагом, хилом (Амелл). Но в реальном мире этим соответствовать персонажам может быть трудно, как и трудно оставить их позади.

Актёрский состав драмы также включает Элисон Лафф, Криса Бауэра, Аллена Мальдонадо, Джеймса Харрисона, Келли Бёрглунд, Мэри Маккормак и Дэвида Джеймса Эллиотта. Премьера случится уже 15 августа.

Теги
ВидеоХилы
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