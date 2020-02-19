Стильный Юэн Макгрегор меняет наряды в тизере сериала «Холстон» от Райана Мёрфи

Райан Мёрфи продолжает творить в тандеме Netflix — его новый сериал «Холстон» расскажет о жизни культового дизайнера 70-х и гордого представителя ЛГБТ Роя Холстона. Ключевую партию исполнит уже успевший примерить на себя образ жеманного модника в «Хищных птицах» и забывший из него выйти Юэн Макгрегор — прекрасной новостью и первым тизером поделился сам Мёрфи в своём инстаграме:

Компанию актёру составят Рори Калкин (Джоэл Шумахер), Криста Родригез (Лайза Миннелли), Ребекка Дайан (Эльза Перетти), Джан Франко Родригес (Виктор Гюго), Давид Питту (Джо Эула) и Салливан Джонс (Эд Остин). Срежиссировал мини-сериал Дэниэл Минахан («Игра престолов», «Карточный домик»).

Дата премьеры пока не объявлена.