Activision Blizzard готовит «аниме» по Diablo и мультсериал по Overwatch

В последние годы компания Activision Blizzard слишком часто появляется в тематических новостях в негативном ключе. То поклонникам не понравится анонс мобильной игры Diablo Immortal вместо полноценной номерной части, то Warcraft III: Reforged не оправдает ожиданий как игроков и поставит «почётный» рекорд по самой низкой оценке на агрегаторе Metacritic. Тем не менее, такую крупную компанию парочка неудач сломить не может, а значит впереди — новые свершения! В том числе в соседней индустрии — на ТВ.

Об этом стало известно из профиля Ника ван Дайка в социальной сети LinkedIn. Ван Дайк возглавляет в Activision Blizzard подразделение, ответственное за выпуск телевизионной и кинематографической продукции. На её счёту несколько сезонов детского мультсериала «Небесная академия» — адаптации популярной игровой серии Skylanders. А теперь ван Дайк пополнил своё портфолио новыми записями.

Одним из разрабатываемых в настоящее время проектов является сериал по франчайзу Diablo. Согласно записи ван Дайка, сериал находится на этапе предварительного производства. Релиз готовится на платформе Netflix, а снят он будет в «аниме-стилистике», наподобие популярной Castlevania, у которой скоро стартует третий сезон. Также ван Дайк отметил, что уже разработал с неким партнёром и продал мультипликационный сериал по Overwatch, однако никаких подробностей по нему нет.