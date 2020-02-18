 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Найден ранний билд отменённого стелс-шутера StarCraft: Ghost Disney планирует художественную адаптацию сказки о Рапунцель Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность Первый взгляд на Роберта Паттинсона в образе Бэтмена «Мандалорец» может обрасти спин-оффами
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Розы, монстры и герои на свежем промо-арте третьего сезона Castlevania

Сценарист вампирского мультсериала Castlevania Уоррен Эллис поделился в своём твиттере свежим промо-артом третьего сезона. Романтичный горизонтальный постер с основными персонажами и новым монстром напоминает, что 10-серийное продолжение анимационного фэнтези выходит 5 марта.

В свежей главе экранизации культовой игры Dracula's Curse охотник на вампиров Тревор Бельмонт (Ричард Армитедж) и магичка Сифа (Алехандра Рейносо) продолжают воевать с нечистью, Алукарда (Джеймс Кэллис) в замке его отца навещает агрессивно настроенная гостья, а оставшиеся после смерти Дракулы кровососы готовят дать человечеству решающий бой и покончить с людьми раз и навсегда.

Постеры сериала «Castlevania»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Castlevania
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Люди и вампиры готовятся к решающей битве в эпичном трейлере третьего сезона Castlevania
 
Netflix сообщил дату возвращения вампирского фэнтези Castlevania
 
Розы, монстры и герои на свежем промо-арте третьего сезона Castlevania

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Салют-7»
 
Кино Фонд кино финансирует исключительно провальные фильмы
 
Кино Бесплатные кинопоказы «Капитана Марвел» гарантированы
 
Кино Новый «Бонд» будет похож на «Заложницу»
 
Кино «Стартрек 4» может потерять двух исполнителей главных ролей
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 267: Научная фантастика
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney − Trials and Tribulations, часть 6
 
 
LIVEЕВА (трансляция)
 

Выйдут в феврале

19 СрНоль кадров в секунду (аудио)
19 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
20 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
21 ПтЕВА (аудио)
21 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
22 СбТелеовощи (аудио)
23 ВсТелеовощи (видео)
23 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
 
9Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru