Розы, монстры и герои на свежем промо-арте третьего сезона Castlevania

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сценарист вампирского мультсериала Castlevania Уоррен Эллис поделился в своём твиттере свежим промо-артом третьего сезона. Романтичный горизонтальный постер с основными персонажами и новым монстром напоминает, что 10-серийное продолжение анимационного фэнтези выходит 5 марта.

В свежей главе экранизации культовой игры Dracula's Curse охотник на вампиров Тревор Бельмонт (Ричард Армитедж) и магичка Сифа (Алехандра Рейносо) продолжают воевать с нечистью, Алукарда (Джеймс Кэллис) в замке его отца навещает агрессивно настроенная гостья, а оставшиеся после смерти Дракулы кровососы готовят дать человечеству решающий бой и покончить с людьми раз и навсегда.