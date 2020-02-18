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Опальный принц против полчищ зомби в свежем тизере хоррора «Королевство»

Многосерийный средневековый зомби-хоррор «Королевство» обзавёлся свежим тизером, который обещает продолжение страшного противостояния живых и мёртвых. Второй сезон южнокорейского сериала выходит на потоковом сервисе Netflix 13 марта.

События мистического ужастика разворачиваются в древнем королевстве, чьи южные провинции охвачены неведомой эпидемией, превращающей мёртвых в кровожадных зомби. Наследный принц — жертва придворных козней — путешествует по стране в поисках правды о гибели отца и пытается справиться с неизведанной напастью, которая только набирает обороты.

В сериале по веб-комиксу «Земля богов» снимаются Чжи Хун Чу, Пэ Ду На, Рю Сын Рён, Ким Сан Хо, Хо Джун Хо и Чон Сок Хо. Режиссёром проекта числится Ким Сын Хун, а за сценарий отвечает автор первоисточника Ким Ын Хи.

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