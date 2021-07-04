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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Уже четыре человека получили травмы на съёмках приквела «Властелина колец» — Amazon обвиняют в халатности

Съёмки сериала-приквела «Властелина колец» дорого обходятся не только Amazon Studios, но и участвующим в них каскадёрам. Уже как минимум четыре человека получили травмы во время исполнения тех или иных трюков, причём обо всех этих случаях создатели предпочли умолчать. Издание New Zealand Harold, ссылающееся на анонимные источники, даже обвиняет студию в несоблюдении стандартов безопасности.

Так, прямо сейчас идёт инициированный актрисой Люси Лоулесс сбор средств дублёрше Дэйне Грант, которой потребуется операция на мозге после травмы, полученной в марте 2021 года. Сообщается, что её заставляли исполнять трюки, которые были ей некомфортны. Впрочем, то же издание сообщает, что прямой связи между той травмой и последовавшими за ней симптомами травматического повреждения мозга обнаружено не было — после инцидента она благополучно вернулась к работе и участвовала ещё в нескольких проектах.

Другой каскадёр, Томас Киви, рассказал, что покинул съёмки в марте этого года после того, как получил травму правого плеча. Он утверждает, что неоднократно жаловался координатору трюков о том, что он не был должным образом прикреплён к поддерживающим тросам во время исполнения сальто назад, однако никаких мер предпринято не было.

Ещё один инцидент, о котором Amazon не сообщила в соответствующую организацию WorkSafe, случился в феврале 2020 года с Элиссой Кадвелл. Тогда судия заплатила ей $ 500 тысяч долларов, но не в качестве признания вины. По сведениям анонимного источника, был и ещё один случай, так и не ставший достоянием общественности.

Amazon Studios, разумеется, всё отрицает, подчёркивая, как сильно заботится обо всех участниках съёмок:

Amazon Studios крайне серьёзно относится к физическому и эмоциональному здоровью нашего актёрского состава и съёмочной группы. Любые обвинения или сведения о том, что деятельность на съёмках является небезопасной и ничем не регулируется, абсолютно несправедливы.

Команда, отвечающая за безопасность на съёмках состоит из без малого 30 человек, и формально никаких претензий студии не может быть предъявлено, так как не все травмы на рабочем месте являются «подлежащими уведомлению». Всего с момента старта производства каскадёры отработали 16 200 человеко-дней, и общий уровень травматизма составляет всего 0,068%.

Теги
Властелин колец. Приквел
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