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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Никакого разврата! Фанаты «Властелина колец» против обнажёнки в предстоящем сериале Amazon

Трудно поверить, что мы действительно это говорим, но значительная часть фанатов «Властелина колец» категорически не желает видеть в предстоящем сериале Amazon какую-либо обнажёнку и прочий разврат. По этому поводу даже запустили петицию, которую подписало уже более 33 тыс. человек. По их мнению, приквел должен сохранить присущую оригиналу ориентированность на семейную аудиторию.

А причины для беспокойства у них есть, причём серьёзные. В одном из примечаний к кастингу было указано, что актёры должны чувствовать себя комфортно, будучи частично или полностью обнажёнными. И как будто этого было мало, сообщается, что к съёмкам сериала был привлечён интимный координатор Дженнифер Уорд-Лиленд. Как тут не забеспокоиться — целомудрие под угрозой!

Работы Толкина поистине благотворны и наполнены невероятным христианским символизмом. Он был набожным католиком, и его память не должна быть запятнана беспричинной наготой. Его произведения всегда были ориентированы на семейную аудиторию.

Впрочем, будем реалистами — шансы петиции достучаться до создателей равны нулю, особенно с учётом сразу нескольких заказанных сезонов и непомерного бюджета, который нужно как-то отбивать.

Теги
Властелин колец. Приквел
Комментарии (24)

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