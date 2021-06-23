Александра Даддарио празднует медовый месяц в трейлере мини-сериала HBO «Белый лотос»

Когда райский отдых на Гавайях не такой уж и райский. Кабельный канал HBO опубликовал трейлер сатирического мини-сериала «Белый лотос» с Александрой Даддарио, Конни Бриттон и Стивом Заном. Первая серия выйдет на телеэкраны 11 июля.

Это история о постояльцах и обслуживающем персонале фешенебельного гавайского отеля. Богачи прибыли на курорт развлечься, отдохнуть и, что называется, перезагрузиться, вместо этого они притащили вместе с собой на райский остров все свои проблемы. Бережно создаваемая работниками заведения атмосфера идиллии долго не продержится.

Шестисерийный проект срежиссировал по собственному сценарию Майк Уайт («Просветлённая»).