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Эмилия Кларк понимает фанатов «Игры престолов», разозлённых финалом Дейенерис Таргариен

Поклонники эпического фэнтези «Игра престолов» ещё нескоро забудут феерическую концовку сериала, как не готовы забывать её и интервьюеры, при любом удобном случае интересующихся о финале культового сериала у бывших участников актёрского состава.

Вот и Джош Хоровиц — ведущий подкаста Happy Sad Confused — в свежем выпуске побеседовал с исполнительницей роли Дейенерис Таргариен, поинтересовавшись у Эмилии Кларк, как она относится к неприкрытому гневу фанатов на финальную метаморфозу своей героини.

Я понимаю, почему зрители разозлились. Очень хорошо понимаю. Но как актриса я могу отдать должное своей героине, в которую на протяжении десяти лет вкладывала свои кровь, пот и слёзы, лишь согласившись со сценарием. Понимаете, о чём я? Я не собиралась выделываться, мол, ладно, как угодно, я это сыграю, но я недовольна.

Приходится включаться в процесс, потому что ты делаешь это ради себя, ради своей героини, ради сериала, ради сюжета. Я ведь актриса. Мне вручили историю, и я должна её рассказать. Да, я до некоторой степени свободна в том, какой оттенок придать сыгранному, но в итоге монтажёр решает, как это будет выглядеть, сценарист решает, что именно я скажу, поэтому приходится идти и отыгрывать персонажа настолько правдиво и искренне, насколько возможно.

Несложно увидеть за этим комментарием очевидный посыл — актёры люди подневольные. Благо, критика финального сезона актёрской игры и не касалась — все и без напоминания знают, на кого был направлен гнев фанатов «Игры престолов».

Теги
Игра престоловHBOЭмилия Кларк
Комментарии (3)

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