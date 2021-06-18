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Пол Радд объегоривает Уилла Феррелла в тизере комедии «Психиатр по соседству»

Зачем позволять кому-то наживаться на легковерности ближнего своего, когда можно сделать это самому? Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал тизер многосерийной комедии «Психиатр по соседству» с Полом Раддом и Уиллом Ферреллом в главных ролях. Премьера сериала состоится 12 ноября.

Комедия, основанная на одноимённом подкасте, черпавшем вдохновение из жизни, поведает о странных взаимоотношениях, сложившихся между предприимчивым психиатром Айзеком Гершкопфом (Радд) и его пациентом Мартином Марковицем (Феррелл). С годами Айзек всё настойчивее вмешивается в жизнь Мартина — доходит до того, что он даже переезжает жить в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.

Сериал снял Майкл Шоуолтер («Жаркое американское лето»); за сценарий отвечает Джорджия Притчетт («Вице-президент»). Радд и Феррелл выступают исполнительными продюсерами проекта.

Теги
ВидеоПсихиатр по соседствуApple TV+
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