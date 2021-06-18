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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Они думают, дело в этом — после успеха «Локи» все сериалы Disney+ будут выходить по средам

Оглушительный успех «Локи», ставшего самой успешной премьерой Marvel на Disney+, не остался незамеченным студийными боссами, и выводы были сделаны весьма быстро. Правда, не те, на которые можно было рассчитывать. Главным фактором успеха сериала посчитали… правильный день выхода, и отныне все многосерийные новинки потокового сервиса будут премьероваться по средам.

Изменение касается исключительно оригинальных сериалов, игровых, неигровых и анимационных, и вступает в силу незамедлительно. Так, «Тёрнер и Хуч» переместился с 16 на 21 июля, «Монстры за работой» — со 2 на 7 июля, а новые «Чип и Дейл» — с 23 на 28 июля. «ВандаВижну» и «Соколу и Зимнему солдату», напомним, не повезло — им приходилось мучаться по пятницам.

Предполагается, что подобный шаг избавит Disney+ от необходимости конкурировать за сериальную аудиторию с другими потоковыми сервисами, которые как раз таки выпускают свои новинки в конце недели.

Теги
ЛокиВандаВижнСокол и Зимний солдатMarvel
Комментарии (10)

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