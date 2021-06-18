Энтони Маки просит не связывать «чистую и прекрасную гомосексуальность» с Баки и Сэмом в «Соколе и Зимнем солдате»

Сейчас новый Капитан Америка научит вас с уважением относиться к крепкой мужской дружбе. В свежем материале Variety Энтони Маки решил расставить точки над «i» в не единожды поднимавшемся споре о природе мощных рукопожатий, долгих взглядов и о символизме совместного ремонта лодки в сериале «Сокол и Зимний солдат». Ведь немало фанатов до сих пор всерьёз лелеет надежду на то, что Баки Барнс и Сэм Уилсон вот-вот взявшись за руки вышагнут из шкафа.

Маки просит попридержать коней, но ходит по тончайшему льду.

Так много всего сейчас извращено и вывернуто наизнанку. Люди к целой уйме вещей подходят с собственным мерилом, дабы доказать свою значимость и рациональность. Сама идея о двух друзьях, которые любят друг друга, в 2021-м — настоящая проблема из-за эксплуатации гомосексуальности. Раньше же парни могли быть просто друзьями, зависать где-нибудь вместе, встретиться и посидеть в баре, и это было круто. Сейчас так сделать уже не получится, потому что нечто такое чистое и прекрасное, как гомосексуальность, используется людьми, стремящимися себя рационализировать. А для меня важно показать на экране мужественного и при этом чувствительного персонажа.

Маки напомнил, как это важно быть не только крутым и боевым мужиком, но и понимающим, любящим, готовым к диалогу товарищем. Актёр категорически отказался рассматривать взаимоотношения центральных персонажей сериала в романтическом ключе.

Сэм и Стив восхищаются друг другом, ценят и любят друг друга. Они учатся принимать, уважать и любить друг друга. Такое называют бромансом, но на самом деле это просто два парня, готовых всегда прикрыть друг друга.

Существует опасение, что подобные формулировки только чётче обрисовали перед Баки и Сэмом распахивающиеся дверцы метафорического шкафа.