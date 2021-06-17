Создатель «Пацанов» повидал супергеройскую оргию, и это полнейшее безумие

Нельзя просто так взять и снять эпизод «Пацанов» под названием Herogasm, не хвастаясь при каждом удобном случае безумной супергеройской оргией, которая нас ждёт. Эрик Крипке уже делился своей реакцией на сценарий сего действа, но сейчас, наконец, увидел всё собственными глазами… и никак не может развидеть.

По словам Крипке, это буквально самый безумный съёмочный материал в его (и не только) жизни. И хотя он не называет конкретный эпизод, который произвёл на него такое впечатление, картинка к твиту ясно даёт понять, о чём речь.

Я только что видел отснятый материал, и это точно самый безумный чёртов материал за всю мою карьеру. Или вообще за чью-либо карьеру. #YouAreNotFuckingReady

Верим, надеемся, ждём.

Съёмки третьего сезона «Пацанов» идeт уже четыре месяца, и конца этому не видно. Сами понимаете, подобные безумства требуют соответствующей подготовки.

К своим ролям вернутся Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер и Нэйтан Митчелл, а также повышенные до постоянки Клаудия Дурмит и Колби Минифи. Дженсен Эклс, разумеется, тоже в деле.