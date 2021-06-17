Посмотреть и прослезиться — первый взгляд на перезапуск «Чипа и Дейла» от Disney+

Disney бьёт прямо по больному: ещё два года назад стало известно, что культовый мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» будет подвергнут перезапуску, и вот появились первые кадры этого беспредела. А если точнее, официальная заставка новых «Чипа и Дейла», которая даёт красноречивое представление о том, что нас ждёт.

Судя по всему, бурундуки сменили не только род деятельности, но и друзей — так что не надейтесь на встречу с Гаечкой.

Новый мультсериал будет выходить на Disney+, а его премьера случится уже 28 июля.