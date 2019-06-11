Для Disney+ готовят мультсериал-ребут «Чип и Дэйл»

Рано или поздно это должно было случиться. В эру ребутов, ремейков, сиквелов, приквелов и спин-оффов нас ждёт перезапуск серии классических короткометражных мультфильмов «Чип и Дэйл», главные герои которых сникали наибольшую популярность благодаря культовому мультсериалу 90-х «Чип и Дэйл спешат на помощь».

Проект, к слову, уже запущен в производство, будет транслироваться на цифровой платформе Disney+, и потоковый сервис продемонстрировал первый официальный кадр ребута. Собственно, именно так будут выглядеть современные друзья-товарищи Чип и Дэйл.

Запланировано создание 39 серий по семь минут. Приключенческая комедия о жизни знаменитых бурундуков в большом городе обойдётся без озвучивания — персонажи не будут разговаривать. Режиссёром значится Джин Кэйрол. Производством будет заниматься парижская студия Xilam Animation.