Мрачный Готэм и Красный колпак в тизере третьего сезона «Титанов»

Центральные персонажи в главе с Диком Грейсоном перебираются в тот самый город, где убивают супергероев. Добро пожаловать в Готэм. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер третьего сезона фантастической экшен-драмы «Титаны». Премьера продолжения со сменой основной локации состоится 12 августа.

В супергеройском боевике по вселенной DC снимаются Брентон Туэйтс, Эсай Моралес, Иэн Глен, Анна Диоп, Керран Уолтерс, Саванна Уэлч, Тиган Крофт, Райан Поттер, Минка Келли, Алан Ритчсон, Джошуа Орпин и Конор Лесли.

За проект отвечают Грег Уокер («Тайны Смолвиля»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс («Старгёрл»), а также Грег Берланти и Сара Шехтер. Производство курируют Weed Road Pictures, Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

И в довесок портал Entertainment Weekly опубликовал первые кадры из третьего сезона с Барбарой Гордон и Пугалом: