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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Сценарист «Капитана Америки 4» пообещал чернокожему Кэпу конфликт уровня «Крепкого орешка»

В конце апреля СМИ разузнали, что Marvel Studios готовит четвёртый сольный фильм про Капитана Америку — без указания актёра, который сыграет титульного персонажа. Но догадаться в общем-то несложно, учитывая, что сыгравший Стива Роджерса Крис Эванс отошёл от дел, а новым Капитаном Америкой в сериале «Сокол и Зимний солдат» после долгих уговоров стал Сэм Уилсон (Энтони Маки). И на днях сценарист «Капитана Америки 4» (а также «Сокола и Зимнего солдата») Малкольм Спеллман рассказал, чем же покорит аудиторию новый Кэп.

В рамках подкаста Everyone Loves a Good Story Спеллман объяснил, что главным внутренним конфликтом нового обладателя щита станет отсутствие сверхспособностей. Именно геройствование без суперсил и породнит зрителей с персонажем, как это случилось с Джоном Макклейном в «Крепком орешке».

Я думаю, это и станет его конфликтом в будущем. Классикой жанра «Крепкого орешка» делает не список побеждённых Брюсом Уиллисом злодеев, а то, через что ему пришлось пройти, чтобы их победить. Он босиком ходил по битому стеклу, понимаете? Вот что найдёт отклик у зрителей: «Этот сукин сын такой же, как я, и он сражается со злодеями». Ну за кого, как не за этого героя нам болеть?

 
Малкольм Спеллман, знаток жанра

Спеллман пока официально не подтвердил, что занимается фильмом про Капитана Америку, но и не отрицает этого, с удовольствием рассказывая в разных интервью о будущем персонажа, подходу к его освещению и прочем. Вот, уже и до сравнения с «Крепким орешком» добрался.

Теги
Капитан Америка 4
 
lionel
Лучший комментарий
+83

Сценарист «Капитана Америки 4» сравнил Сэма Уилсона с Джоном Макклейном из «Крепкого орешка»

«Этот сукин сын такой же, как я»

Извините)
Комментарии (26)

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