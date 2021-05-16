Новые сериалы 17–23 мая: «МОДОК», «Пищеблок» и другие новинки

Новинки подъехали. Список новых сериалов на этот раз внушительный. Хватает и зарубежных, и отечественных премьер. На многосерийном небосклоне готовы засиять марвеловский «МОДОК» от Hulu, фантастическая драма «Соло» от Amazon, а также российский пионерский триллер «Пищеблок» и эротическая драма «Клиника счастья».
Понедельник, 17 мая
комедия, драма, романтический
В ролях Билли Гарделл, Фолаке Оловофойеку, Шола Адвуси, Мэрибет Монро, Мэтт Джонс, Кристина Эберсол
Создатель Чак Лорри
Второй сезон комедии завершится восемнадцатой серией God Accepts Venmo. В феврале телеканал ABC продлил проект на третий сезон.
драма
В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон
Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио
Пятый сезон юридической драмы завершится шестнадцатым эпизодом A Friend in Need. Телеканал CBS пока не сообщал о продлении или закрытии проекта.
комедия
В ролях Шон Маккини, Марсель Спирс, Хэнк Гринспен, Тичина Арнольд, Бэт Бёрс, Макс Гринфилд
Создатель Джим Рейнольдс
Третий сезон комедии завершится восемнадцатой серией Welcome to the Surprise. В феврале телеканал CBS продлил сериал на четвёртый сезон.
Вторник, 18 мая
триллер, детектив
В ролях Кэтрин Уинник, Райан Филипп, Натали Элин Линд, Кайли Банбёри, Брайан Джерати, Диди Пфайффер
Создатель Дэвид Э. Келли
Первый сезон детективной дорамы завершится шестнадцатой серией Love is a Strange and Dangerous Thing. В начале мая телеканал ABC продлил сериал на второй сезон.
комедия
В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер
Создатель Кения Баррис
Девятнадцатая серия Urban Legend завершит седьмой сезон. На днях сериал получил от телеканала ABC финальное продление.
комедия, семейный
В ролях Гэри Коул, Кристина Энтони, Марк-Пол Госселаар, Тика Самптер, Дэйна Дули, Итан Уильям Чилдресс
Создатель Кенья Баррис, Питер Саджи
Тринадцатая серия Forever Young станет заключительной для второго сезона и сериала. Телеканал ABC попрощался с проектом буквально позавчера.
драма, комедия, детектив
В ролях Майкл Шин, Финн Джонс, Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино, Фрэнк Хартс
Создатель Крис Федак, Сэм Склавер
Тринадцатый эпизод The Last Weekend завершит второй сезон и сериал. На днях телеканал FOX закрыл психологический триллер.
драма
В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел
Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи
Четвёртый сезон завершится четырнадцатым эпизодом Past, Present, Future. Телеканал FOX пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.
Среда, 19 мая
драма
В ролях Дарья Мороз, Анатолий Белый, Анна Уколова, Алёна Михайлова, Анна Антонова, Алина Алексеева
Главная героиня Алёна Липницкая во главе команды врачей помогает пациентам наладить личную жизнь с помощью авторской методики и демонстрирует своим примером эффективность выбранного образа жизни — Алёне исполняется 50 лет, но окружающие не дают ей больше 35-ти. В её клинику обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Однако и в жизни счастливого и успешного доктора наук появляются проблемы — паззл счастливой жизни рушится в одно мгновение. Алёне предстоит бороться за клинику, разобраться со своей личной жизнью и найти новую формулу счастья.
Как бы драма, где обнажаются не только души, но и тела. Потому что возрастной рейтинг позволяет. Видимо, ничем другим создатели завлечь зрителей не придумали.
мистика
В ролях Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Лето 1980-го, в Москве в разгаре Олимпиада, а в пионерском лагере «Буревестник» — новая смена. Утренние линейки, страшилки у костра, настоящая дружба и первая любовь. Это всё днем, а по ночам здесь происходит необъяснимое. Всё больше пионеров начинают вести себя образцово-послушно, но очень опасно.
Экранизация одноимённого романа Алексея Иванова покажет зрителям ужасы советских лагерей, пионерских советских лагерей. Аллюзии на пьющий кровь юных вольнодумцев тиранический режим прилагаются.
комедия
В ролях Кира Седжвик, Патрик Браммалл, Рэйчел Сеннотт, Джои Брэгг, Остин Крют, Эмма Кэймарс
Создатель Аллан Райс, Кари Лицер
Тринадцатая серия Jean There Done That станет завершающей для первого сезона и сериала. На днях телеканал ABC закрыл проект.
комедия
В ролях Тофер Грейс, Кейтлин Макги, Джимми Татро, Карла Сауза, Сашир Замата, Джордин Куре
Создатель Джон Абуд, Майкл Колтон
Первый сезон прогрессивной семейной комедии завершит седьмая серия Opus One Cabernet, 2015, $500. Позавчера телеканал ABC оформил проекту продление на второй сезон.
комедия
В ролях Эмма Кинни, Майкл Фишман, Алисия Горансон, Лори Меткалф, Сара Гилберт, Джон Гудман
Создатель Дэйв Каплан, Брюс Хелфорд, Брюс Расмуссен
Двадцатая серия Two Proposals, a Homecoming and a Bear завершит третий сезон. Телеканал ABC продлил комедию на четвёртый сезон.
комедия, семейный
В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия
Создатель Адам Ф. Голдберг
Восьмой сезон семейной комедии завершится двадцать второй серией The Proposal. На днях телеканал ABC продлил сериал на девятый сезон.
Четверг, 20 мая
комедия
В ролях Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Александра Кросни, Молли Эфраим, Кейтлин Девер, Кристоф Сандерс
Создатель Джек Бердитт
Девятый сезон завершится с выходом двадцать первой серии Keep On Truckin'. Телеканал FOX решил попрощаться с сериалом.
Пятница, 21 мая
мультфильм, комедия
В ролях Пэттон Освальт, Эйми Гарсиа, Бен Шварц, Мелисса Фумеро, Венди Маклендон-Кови, Бек Беннетт
Создатель Пэттон Освальт, Джордан Блум
Главный герой истории — эгоцентричный суперзлодей МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф), которому приходится разрываться между своей злодейской организацией и слишком требовательными домочадцами.
Последний проект Marvel TV, не входящий в экранный канон MCU, расскажет о личной и профессиональной жизни головастого злодея.
драма
В ролях Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс, Морган Фриман, Хелен Миррен, двойной Энтони Маки, Констанс Ву
Создатель Дэвид Вейл
Первый сезон включает в себя восемь камерных историй, объединяющих события настоящего и будущего. Главные герои этих историй отправляются в неизведанное путешествие, которое откроет им важную истину: даже в самые отчаянные моменты одиночества мы совсем не одиноки — нас всех объединяет экзистенциальный опыт и глубинное понимание того, что значит быть человеком.
Фантастическая драма Amazon расскажет несколько сюжетов о простых и непростых человеческих переживаниях.
комедия
В ролях Рэйф Сполл, Эстер Смит, Имельда Стонтон, Робин Кра, Сара Найлз, Джонатан Роудс
Создатель Энди Уолтон
В центре истории — Никки и Джейсон, которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у них нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящена комедия, которая также расскажет о родственниках и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.
Воскресенье, 23 мая
комедия, драма
В ролях Дон Чидл, Эндрю Рэннеллс, Реджина Холл, Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт
Создатель Дэвид Каспе, Джордан Кэхэн
Сериал повествует о событиях накануне печально известного «чёрного понедельника» 19 октября 1987 года — крупнейшего в истории США обвала фондового рынка. История раскроет имена тех, кто виноват в разразившейся катастрофе. Это рассказ о неудачниках, крайне неосмотрительно приглашённых в элитный клуб Уолл-стрит и умудрившихся превратить в руины мировую финансовую систему.
комедия
В ролях Азиз Ансари, Ноэль Уэллс, Эрик Варенхайм, Х. Джон Бенжамин, Келвин Ю, Лена Уэйт
Создатель Азиз Ансари, Алан Янг
30-летний Дев живёт в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь небольшими ролями в рекламе и фильмах категории B. Пока его ровесники заводят семьи, он в компании других одиноких друзей пытается всячески разнообразить свой досуг.
драма
В ролях Узо Адуба, Гэбриэл Бирн, Дайанна Уэст, Джон Махоуни, Элисон Пилл, Мелисса Джордж
Создатель Родриго Гарсия
Продолжение-переосмысление расскажет о пёстром трио пациентов, с которыми работает психотерапевт Брук Тэйлор, которая борется с собственными неурядицами. Киннаман сыграет Адама — давнишнего бойфренда главной героини, который вновь появляется в её жизни, чтобы внести в неё ещё большую сумятицу.
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра
Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер
Первый сезон экшена с Куин Латифой завершится десятой серией Reckoning. В марте телеканал CBS продлил сериал на второй сезон.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи
Создатель Лорен Бочар
Двадцать второй эпизод Vampire Disco Death Dance завершит одиннадцатый сезон. В прошлом сентябре телеканал FOX продлил анимационную комедию сразу на два сезона.
мультфильм, комедия
В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария
Создатель Мэтт Гроунинг
Двадцать вторая серия The Last Barfighter завершит тридцать второй сезон анимационного ветерана, который никуда не собирается. В начале весны телеканал FOX оформил ему двухсезонное продление.
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