Новые сериалы 17–23 мая: «МОДОК», «Пищеблок» и другие новинки

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KION

Главная героиня Алёна Липницкая во главе команды врачей помогает пациентам наладить личную жизнь с помощью авторской методики и демонстрирует своим примером эффективность выбранного образа жизни — Алёне исполняется 50 лет, но окружающие не дают ей больше 35-ти. В её клинику обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Однако и в жизни счастливого и успешного доктора наук появляются проблемы — паззл счастливой жизни рушится в одно мгновение. Алёне предстоит бороться за клинику, разобраться со своей личной жизнью и найти новую формулу счастья.

Как бы драма, где обнажаются не только души, но и тела. Потому что возрастной рейтинг позволяет. Видимо, ничем другим создатели завлечь зрителей не придумали.