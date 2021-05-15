Сиквел «Молчания ягнят» о Клариссе Старлинг получил второй сезон

Многосерийный сиквел «Молчания ягнят» под названием «Кларисса» получил продление на второй сезон, но вероятнее всего, больше не будет выходить на телеканале CBS — продолжение сериала зрители увидят на потоковом сервисе Paramount+. По крайней мере, такую информацию сообщают инсайдеры The Hollywood Reporter.

Психологический триллер рассказывает о жизни Клариссы Старлинг (Ребекка Бридс), после памятного расследования вернувшейся к своей работе в Вашингтоне, где продолжает ловить серийных убийц. Попутно главной героине — сильной, сложной, умной и уязвимой натуре — приходится бороться со внутренними демонами и грузом семейных тайн.

Помимо Бридс в сериале снимаются Майкл Кудлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин Тайлер и Марни Карпентер. В сценарной и продюсерской команде проекта значится Алекс Куртцман (телевселенная «Звёздного пути»).