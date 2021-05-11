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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Кифер Сазерленд защитит демократию в шпионской драме на Paramount+

Потоковый сервис Paramount+ заказал в производство шпионскую драму, у которой пока нет названия, зато есть Кифер Сазерленд («24 часа», «Последний кандидат») в главной роли, который вдобавок продюсирует восьмисерийную постановку.

Сазерленд сыграет агента частной разведывательной организации Джеймса Уэйра, оказавшегося в центре битвы за сохранение демократии в мире, полном дезинформации, манипуляций и тотального надзора со стороны власть предержащих.

Создателями проекта значатся Джон Рекуа и Гленн Фикарра; они также выступают его исполнительными продюсерами совместно с Чарли Гоголаком. Производство поручено CBS Studios.

Комментарии (3)

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