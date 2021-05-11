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Воображение или реальность? Джулианна Мур ищет ответ в трейлере триллера «История Лизи» Стивена Кинга

Потоковый сервис Apple TV+ показал первый трейлер мини-сериала «История Лизи» с Джулианной Мур, Клайвом Оуэйном и Дэйном Дехааном — восьмисерийной адаптации одноимённого романа Стивена Кинга, лично написавшего сценарий. Двухсерийная премьера размывающего границы реальности психологического триллера состоится 4 июня.

Мур играет недавно овдовевшую Лизи Лэндон — супругу автора бестселлеров Скотта Лэндона (Оуэн), некогда открывшего жене удивительный источник своего вдохновения. Переживая странные и пугающие дни своего вдовства, Лизи пытается разобраться, насколько реально всё, что вокруг происходит.

Теги
ВидеоИстория ЛизиТрейлерApple TV+
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