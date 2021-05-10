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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Скорбящая Джулианна Мур и жуткий Дэйн Дехаан на кадрах триллера «История Лизи» Стивена Кинга

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные кадры из сериала «Истории Лизи» с Джулианной Мур, Клайвом Оуэном и Дэйном Дехааном. Экранизации частично автобиографического одноимённого романа Стивена Кинга стартует на стриминговом сервисе Apple TV+ 4 июня.

Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи»

Психологический триллер повествует о Лизи Лэндон (Мур) — вдове известного писателя Скотта Лэндона (Оуэн), тяжело переживающей потерю мужа. Погружённой в воспоминания женщине предстоит столкнуться с невероятными и пугающими событиями — реальными и потусторонними, а также вернуться в некогда открытую ей мужем параллельную реальность, служившей для него источником вдохновения.

Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи»

В мини-сериале под режиссурой Пабло Ларраина («Джеки») также снимаются Джоан Аллен, Дженнифер Джейсон Ли, и Рон Сефас Джонс. Кинг лично занимался сценарной адаптацией и вошёл в команду исполнительных продюсеров наряду с Мур, Джей Джей Абрамсом и Беном Стивенсоном. За производство отвечают Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.

Теги
КадрыГалереяИстория ЛизиApple TV+
Комментарии (3)

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