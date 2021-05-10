Секс, кровища и ругательства в red-band трейлере антологии «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежий, лишённый цензуры трейлер второго сезона анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы», ведь как раз своей «взрослостью» сериал и славится. Свежий сборник короткометражных разножанровых историй зрители увидят уже 14 мая.

Исполнительными продюсерами уникального проекта, объединяющего мультипликаторов со всего мира, числятся Тим Миллер, Дэвид Финчер, Дженнифер Миллер и Джош Донен. В апреле стриминговый гигант сообщил об официальном продлении своего хита на третий сезон.