 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Особняк Брюса Уэйна засветился на первых фото со съёмок «Флэша» Эмили Блант и Киллиан Мёрфи против монстров в финальном трейлере хоррора «Тихое место 2» Грядёт хаос — Вуди Харрельсон приветствует Тома Харди в трейлере фильма «Веном: Да будет Карнаж» Фильму про чёрного Супермена быть! Его снимет чёрный режиссёр Новые сериалы 10–16 мая: «Любовь, смерть и роботы», Castlevania и другие
СЕРИАЛЫ
140
 
Прямая ссылка на новость:

Секс, кровища и ругательства в red-band трейлере антологии «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежий, лишённый цензуры трейлер второго сезона анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы», ведь как раз своей «взрослостью» сериал и славится. Свежий сборник короткометражных разножанровых историй зрители увидят уже 14 мая.

Исполнительными продюсерами уникального проекта, объединяющего мультипликаторов со всего мира, числятся Тим Миллер, Дэвид Финчер, Дженнифер Миллер и Джош Донен. В апреле стриминговый гигант сообщил об официальном продлении своего хита на третий сезон.

Теги
ВидеоЛюбовь, смерть и роботыТрейлерNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

13«Любовь, смерть и роботы» вернётся в мае и обещает третий сезон в официальном трейлере второго 16Фильмы Дэвида Финчера не нужны никому, кроме сервиса Netflix 4Одержимая сексом Сара Шахи на первых кадрах драмы Netflix

Тоже интересно

21Боба Фетт воюет с пришельцами в трейлере фантастического эпика «Оккупация: Миссия „Дождь“» 22Крис Пратт воюет с пришельцами в тизере футуристического экшена «Война будущего» 6Эмили Блант и Киллиан Мёрфи против монстров в финальном трейлере хоррора «Тихое место 2» 17«Гнев человеческий» не оставил ни одного шанса другим фильмам в отечественном прокате 17«Невероятные» Джосса Уидона стартовали на HBO лучше «Страны Лавкрафта»

Далее на КГ

4
Леонардо Дикаприо и Лили Гладстоун на первом кадре «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе
 0
Авторы Gears of War перебрасывают свои игры на новый движок
 4
Одержимая сексом Сара Шахи на первых кадрах драмы Netflix
 0
Capcom отчиталась о своём финансовом состоянии
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles 4, часть 3
 1
Наташа Романофф, Таскмастер и остальные главные герои на персонажных постерах «Чёрной вдовы»
 4
Даже Тому Крузу бывает страшно: актёр рассказал о самом опасном трюке в своей карьере
 2
Следите за вашими кошельками! Ведь состоялся релиз Hood: Outlaws & Legends
 4
Hitman 3 отправляется убивать Гордыню
 0
Nier: Automata получила нормальную графику на PC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Неожиданный дуэт: Меган Фокс и Брюс Уиллис на первых кадрах триллера «Полночь на злаковом поле»
 
Кино Главный альфа-зомби наказывает вора на свежем кадре из «Армии мертвецов» Зака Снайдера
 
Кино Дэйв Батиста и его матёрая команда против зомби-орды в трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера
 
Кино Скарлетт Йоханссон, Netflix и Amazon против «Золотого Глобуса»
 
Кино Вам не показалось: в кинотеатрах вышла старая версия «Властелина колец»
 
Игры Blizzard за три года потеряла почти треть игроков
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в мае

11 Вт21:45ЕВА (трансляция)
12 СрНоль кадров в секунду
13 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
16 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 391: Всё началось с Викторианской Англии
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 461: «Без жалости» Тома Клэнси и «Поколение Вояджер»
 
14Ноль кадров в секунду – 367: Что должен делать пират?
 
29ЕВА – 423: Ох уж эти путешествия во времени
 
0Телеовощи – 390: Самый лучший таймлайн
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru