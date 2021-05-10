Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс и два Энтони Маки исследуют одиночество в трейлере фантастики «Соло»

Потоковый сервис Amazon выкатил трейлер фантастической антологии «Соло» (Solos). Сериал впечатляет скорее актёрский составом, чем описанием. В отдельных сюжетах задействованы Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс, Морган Фриман, Хелен Миррен, двойной Энтони Маки, Констанс Ву, Узо Адуба и Николь Бехари. Премьера состоится 21 мая.

Первый сезон включает в себя восемь камерных историй, объединяющих события настоящего и будущего. Главные герои этих историй отправляются в неизведанное путешествие, которое откроет им важную истину: даже в самые отчаянные моменты одиночества мы на самом деле совсем не одиноки — нас всех объединяет экзистенциальный опыт и глубинное понимание того, что значит быть человеком.

Создателем и главным сценаристом проекта выступает Дэвид Вейл («Охотники»). Он также режиссирует сериал совместно с Сэм Тейлор-Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»), Заком Браффом и Тиффани Джонсон.

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