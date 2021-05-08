Создатели «Мира Дикого Запада» готовят хоррор-антологию для Amazon

Шоураннеры и создатели технотриллера HBO «Мир Дикого Запада» расширяют сотрудничество с потоковым сервисом Amazon — Джонатан Нолан и Лиза Джой продюсируют многосерийную хоррор-антологию «Неизвестное» (Unknown).

Первый сезон ужастика расскажет о печально известном регионе, прозванном Техасскими полями смерти (Texas Killing Fields), где с начала 70-х было обнаружено более трёх десятков тел погибших девушек и женщин — жертв так и не найденных насильников-убийц. Сюжет добавит в реальные события сверхъестественный элемент и исследует тонкую грань между фольклорными элементами и реальным преступлением. Главные герои первого сезона — брат и сестра, вернувшиеся в поля смерти, где им предстоит столкнуться со злым духом, многие годы населяющим эту местность.

К проекту подключены режиссёр Крэйг Макнил и сценарист Клэй Чэпман, вместе работавшие над полнометражным ужастиком «Кукла» (The Boy). Производством проекта займутся продюсерская студия Нолана и Джой Kilter Films и Amazon Studios.