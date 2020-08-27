HBO снимет научно-фантастический триллер по роману «Сфера» Майкла Крайтона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO и творческий дуэт Джонатана Нолана и Лизы Джой не буду ограничивать своё сотрудничество «Миром Дикого Запада» и продолжат разрабатывать творческое наследие Майкла Крайтона. В работе уже находится экранизация его романа «Сфера», опубликованного в 1987 году.

В центре фантастического триллера находится группа учёных, которым поручено изучить останки обнаруженного на дне Тихого океана инопланетного космического корабля, угодившего туда триста лет назад. Внутри потерпевшего крушение судна учёные находят таинственный объект сферической формы, обладающий невероятной способностью оживлять все человеческие страхи и фантазии.

В 1998 году Барри Левинсон снял по роману одноимённый полнометражный фильм с Шэрон Стоун, Дастином Хоффманом и Самюэлем Л. Джексоном.

Шоуранером назначена Дениз Зе («Подозреваемый», «Мир Дикого Запада»). В производстве помимо Kilter Films Нолана и Джой поучаствуют студия Team Downey Роберта Дауни-младшего и Warner Bros. Television.