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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Школьница расследует преступление корпорации во втором сезоне драмы «Домой до темноты»

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер второго сезона детективной драмы «Домой до темноты» о невероятно сообразительной и пронырливой школьнице-репортёрше. 10-серийное продолжение истории, черпающей вдохновение в реальных событиях из детства Хильды Лисяк, стартует 11 июня.

Во втором сезоне Хильда (Бруклин Принс) и её школьные друзья возьмутся за расследование нового преступления, творящегося в городке у озера. Поощряемая отцом-журналистом (Джим Стёрджесс) героиня выступит против могущественной корпорации, в прямом смысле слова отравляющей жизнь горожан. Своё расследование Хильда освещает в собственноручно издаваемой газете.

Теги
ВидеоДомой до темноты
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