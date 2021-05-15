Школьница расследует преступление корпорации во втором сезоне драмы «Домой до темноты»

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер второго сезона детективной драмы «Домой до темноты» о невероятно сообразительной и пронырливой школьнице-репортёрше. 10-серийное продолжение истории, черпающей вдохновение в реальных событиях из детства Хильды Лисяк, стартует 11 июня.

Во втором сезоне Хильда (Бруклин Принс) и её школьные друзья возьмутся за расследование нового преступления, творящегося в городке у озера. Поощряемая отцом-журналистом (Джим Стёрджесс) героиня выступит против могущественной корпорации, в прямом смысле слова отравляющей жизнь горожан. Своё расследование Хильда освещает в собственноручно издаваемой газете.