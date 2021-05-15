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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Есть продление! «Новобранец» получил четвёртый сезон и шанс на исправление

Нелегка нынче жизнь полицейской драмы на американском ТВ. Вот и «Новобранцу» с Натаном Филлионом пришлось выкручиваться изо всех сил, на ходу снабжая третий сезон разнообразной социальной повесткой. Похоже, получилось — зрители плюются, зато вожделенное продление получено. А с ним и шанс вернуть нам тот сериал, который мы полюбили.

Впрочем, фанаты хоть и гневаются (23% рейтинга на Rotten Tomatoes), но сериал исправно смотрят. С учётом всех платформ и отложенных просмотров каждый эпизод собирает у экранов без малого 10 млн человек. При этом за 35 дней он почти утраивает свои изначальные показатели в возрастной категории18-49 благодаря этим самым просмотрам в цифре.

К своим ролям в продолжении помимо Филлиона вернутся Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Титус Макин мл., Мелисса О’Нил, Эрик Винтер и Мекиа Кокс. Алекс Хоули («Касл») продолжит вести этот корабль, будем надеяться, что не на дно.

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