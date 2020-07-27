Натан Филлион: «„Светлячок“ был моим любимым сериалом до „Новобранца“»

На проходящем в эти дни онлайн-фестивале Comic Con at Home помимо всего прочего состоялась личная панель Натана Филлиона, к которому присоединились его верные товарищи Алан Тьюдик, Джина Торрес, Мекиа Кокс, Молли К. Куинн, Шеймус Девер и Джон Уэртас, а также шоураннер «Новобранца» Алекси Хоули и изгнанный с собственной панели, но не из интернета Джосс Уидон. В ходе разговора актёру был задан весьма щекотливый вопрос о его самом любимом проекте, и, как ни странно, «Светлячок» больше не удерживает единоличную пальму первенства в споре за сердце Филлиона:

«Светлячок» был моей самой любимой работой за всё время, пока не случился «Новобранец». Сейчас они для меня равны. «Светлячок» сделал для меня очень многое, в то время как «Новобранец» стал поворотным моментом в моей жизни. Это просто наслаждение. Натан Филлион, почти никого не обидел

Впрочем, не стоит удивляться, что актёр отдал предпочтение в том числе ныне идущему и весьма успешному сериалу. «Новобранец» недавно получил заслуженное продление на третий сезон, а главные роли помимо Филлиона исполняют Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Эрик Винтер, Титус Макин, Мелисса О’Нил и Сара Шахи.