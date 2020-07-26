Как Ивонн Страховски едва не лишилась карьеры в Голливуде

Актриса Ивонн Страховски («Я, Франкенштейн», «Рассказ служанки»), наиболее известная по роли горячей подружки Чака в сериале «Чак» и горячей подружки Декстера в сериале «Декстер», оказывается, могла ничего этого вовсе не добиться. Девушка буквально c самого действа мечтала перебраться в Штаты и попробовать себя в этом ремесле, но и не предполагала, что столкнётся с трудностями, едва не поставившими крест на её мечтах:

В юности у меня было ужасное акне, с которым многие наверняка знакомы не понаслышке. И я думала, что ни за что не могу отправиться в Штаты, тем более что и в Австралии я несколько раз сталкивалась с отказами из-за проблем с кожей. Это было тяжело с психологической точки зрения. Ивонн Страховски, справилась (см. фото)

Покорять Америку Страховски всё-таки отправилась, но исключительно из-за настойчивости и поддержки друзей, уговоривших её ехать с ними.

Актриса, разумеется, довольна тем, как всё сложилось — по её собственным словам, она и не предполагала, что сможет зайти так далеко. И теперь она считает своим долгом освещать столь важные проблемы, как бодишейминг и объективация: