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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Как Ивонн Страховски едва не лишилась карьеры в Голливуде

Актриса Ивонн Страховски («Я, Франкенштейн», «Рассказ служанки»), наиболее известная по роли горячей подружки Чака в сериале «Чак» и горячей подружки Декстера в сериале «Декстер», оказывается, могла ничего этого вовсе не добиться. Девушка буквально c самого действа мечтала перебраться в Штаты и попробовать себя в этом ремесле, но и не предполагала, что столкнётся с трудностями, едва не поставившими крест на её мечтах:

В юности у меня было ужасное акне, с которым многие наверняка знакомы не понаслышке. И я думала, что ни за что не могу отправиться в Штаты, тем более что и в Австралии я несколько раз сталкивалась с отказами из-за проблем с кожей. Это было тяжело с психологической точки зрения.

 
Ивонн Страховски, справилась (см. фото)

Покорять Америку Страховски всё-таки отправилась, но исключительно из-за настойчивости и поддержки друзей, уговоривших её ехать с ними.

Актриса, разумеется, довольна тем, как всё сложилось — по её собственным словам, она и не предполагала, что сможет зайти так далеко. И теперь она считает своим долгом освещать столь важные проблемы, как бодишейминг и объективация:

Всё упирается в обсуждение того, как должно выглядеть человеческое тело — людям постоянно приходится иметь с этим дело, и это действительно психологически страшно. Что иронично, лицо — это моя работа, инструмент, который я постоянно использую в своём ремесле. Думаю, об этом важно говорить, потому что многие люди, многие дети борются с этим. Сталкиваются с булингом. Теряют работу.

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