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Первоисточник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1c9eca9a7947024a6e6b0a Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Чики» обвиняют в пропаганде гомосексуализма и феминизма

Едва ли не самый прогрессивный продукт отечественного телевидения — драмеди «Чики» — таки получил свою порцию шумихи (ради чего всё и затевалось). Трогательная и вдохновляющая история четырёх подруг с трассы, променявших древнейшую профессию на собственный бизнес, не на шутку проняла Общественного уполномоченного по защите семьи. Оно и не удивительно.

По мнению представителей ОУЗС, сериал совершенно точно не несёт в себе ничего хорошего и направлен исключительно на пропаганду гомосексуализма (сын главной героини очень любит краситься и ходить в женской одежде) и феминизма:

Мужчины в сериале выступают исключительно в роли сутенёров, уголовников, бандитов, применяющих насилие в отношении окружающих, встречаются также безвольные и ни на что неспособные личности, что является пропагандой феминизма.

Направлено соответствующее письмо в Роскомнадзор с требованием изъять контент из онлайн-доступа, а сервис more.tv привлечь к административной ответственности.

Впрочем создатели сериала утверждают, что никаких претензий не получали, и вообще, их проект переполнен глубоким смыслом и поднимает важные социальные темы — именно в этом причина его популярности, вылившейся в 10 млн просмотров:

Сериал несет глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей и обращает внимание на роль семьи, роль отцов в воспитании детей. Не могут оставить равнодушными трогательные сцены, показывающие, как папы поддерживают и защищают дочерей, как важен папа для мальчика — сына главной героини, который находится в поиске себя.

Ключевая линия в фильме — это истории любви каждой из героинь, любви, которая направляет и помогает преодолеть трудности. Также в сериале раскрыта серьезная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой в современном обществе, была дополнительно организована социальная кампания для поддержки жертв насилия.

Ну, вы поняли.

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