Рик и Морти стали героями нового аниме

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

YouTube-канал Adult Swim опубликовал второе короткометражное аниме про героев американского мультсериала «Рик и Морти» с субтитрами на английском языке. Короткометражка получила название «Рик и Морти против Стирателя» (Rick and Morty vs. Genocider) и рассказывает о приключениях Рика и Морти в Токио. Работали над аниме создатели сериала «Башня Бога»: сценарист-режиссёр Такащи Сано и студия Telecom Animation Film.

Первое короткометражное аниме про Рика и Морти сняла Studio DEEN. Это аниме YouTube-канал Adult Swim опубликовал в марте.

В этом мае вышла последняя серия четвёртого сезона «Рика и Морти». В настоящее время идёт работа над пятым и шестым сезонами мультсериала.