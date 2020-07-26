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Первоисточник: youtu.be Прямая ссылка на новость:
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Рик и Морти стали героями нового аниме

YouTube-канал Adult Swim опубликовал второе короткометражное аниме про героев американского мультсериала «Рик и Морти» с субтитрами на английском языке. Короткометражка получила название «Рик и Морти против Стирателя» (Rick and Morty vs. Genocider) и рассказывает о приключениях Рика и Морти в Токио. Работали над аниме создатели сериала «Башня Бога»: сценарист-режиссёр Такащи Сано и студия Telecom Animation Film.

Первое короткометражное аниме про Рика и Морти сняла Studio DEEN. Это аниме YouTube-канал Adult Swim опубликовал в марте.

В этом мае вышла последняя серия четвёртого сезона «Рика и Морти». В настоящее время идёт работа над пятым и шестым сезонами мультсериала.

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 31 мартаStudio DEEN выпустила аниме про Рика и Морти 25 июляЭпическое спасение и заклятый враг в отрывке из пятого сезона «Рика и Морти»
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