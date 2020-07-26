Телеовощи. Выпуск 350: Вся правда о Рыжем и Каплане

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:12 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:58 —
|Новости
|01:02:58 —
|Отвечаем на вопросы
|01:12:11 —
|«Крепкий Харт» (Die Hart) — 1x01—03
|01:20:40 —
|«Проклятая» (Cursed) — 1x01—10
|02:07:20 —
|«Дивный новый мир» — 1x02—05
|02:31:14 —
|«Скрестив мечи» — 1x05—06
|02:36:52 —
|«Робоцып» — 10x18
|02:42:06 —
|«Роковой патруль» — 2x07
|02:52:50 —
|«Налёт» — 1x07
|03:06:12 —
|«Лексс» — 4x17 (впечатления Юрия и Льва)
|03:14:29 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x04 (впечатления Юрия и Льва)
|03:22:46 —
|«Пространство» — 3x10 (впечатления Льва)
|03:32:14 —
|«Вавилон 5» — 3x08 (впечатления Юрия)
|03:39:48 —
|«Рим» — 1x03 (впечатления Ларисы)
|04:01:18 —
|Благодарим наших спонсоров