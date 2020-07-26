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Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Макото Синкай забыл про облака Титаны на поле боя в зрелищном трейлере аниме «Атака титанов: Финал» Злодей поджигает Питер в трейлере фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
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Телеовощи. Выпуск 350: Вся правда о Рыжем и Каплане
 
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29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 350: Вся правда о Рыжем и Каплане
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 102: Xbox Games Showcase
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 418: «Палм-Спрингс» и толстый Донни Йен
 
 
13Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 326: Лекарство от ностальгии
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