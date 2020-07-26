Не дали слово — панель Джосса Уидона пропала из расписания Comic-Con 2020

Этого следовало ожидать — организаторы Comic-Con@Home, онлайн-версии фестиваля San Diego Comic-Con 2020, по-тихому выпилили из расписания панель Джосса Уидона, которая должна была пройти в минувшую пятницу.

Такое решение перестраховщики из «Комик-Кона» приняли, надо полагать, в свете недавнего скандала, когда великий актёр Рэй Фишер по прозвищу «Киборг-истеричка» обвинил Уидона в непрофессиональном, оскорбительном и просто мерзком поведении. Но, как это сейчас заведено, никаких доказательств не предоставил, сославшись на всё ещё действующее соглашение о неразглашении. Впрочем, голливудские джентльмены верят друг другу на слово, так что ничего удивительного в случившемся нет.

Стоит отметить, что все панели для Comic-Con@Home были записаны сильно заранее — несколько недель назад. А значит, несостоявшееся выступление Джосса Уидона вполне может появиться в Сети чуть позже, когда страсти улягутся (читай — когда Фишер наконец-то угомонится). Предполагалось, что в этом видео режиссёр наконец-то хоть немного расскажет о своём новом проекте — научно-фантастическом сериале The Nevers, который он делает для канала HBO.