 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Лучшее аниме осени 2019 года Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова Видеообзор The Last of Us Part II. Часть III: СПОЙЛЕРЫ «Re:Zero 2» — дата выхода, трейлер и сэйю второго сезона одного из лучших «попаданческих» сериалов Презентация PlayStation 5: The Future of Gaming — просмотр и обсуждение в прямом эфире
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
86
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Не дали слово — панель Джосса Уидона пропала из расписания Comic-Con 2020

Этого следовало ожидать — организаторы Comic-Con@Home, онлайн-версии фестиваля San Diego Comic-Con 2020, по-тихому выпилили из расписания панель Джосса Уидона, которая должна была пройти в минувшую пятницу.

Такое решение перестраховщики из «Комик-Кона» приняли, надо полагать, в свете недавнего скандала, когда великий актёр Рэй Фишер по прозвищу «Киборг-истеричка» обвинил Уидона в непрофессиональном, оскорбительном и просто мерзком поведении. Но, как это сейчас заведено, никаких доказательств не предоставил, сославшись на всё ещё действующее соглашение о неразглашении. Впрочем, голливудские джентльмены верят друг другу на слово, так что ничего удивительного в случившемся нет.

Стоит отметить, что все панели для Comic-Con@Home были записаны сильно заранее — несколько недель назад. А значит, несостоявшееся выступление Джосса Уидона вполне может появиться в Сети чуть позже, когда страсти улягутся (читай — когда Фишер наконец-то угомонится). Предполагалось, что в этом видео режиссёр наконец-то хоть немного расскажет о своём новом проекте — научно-фантастическом сериале The Nevers, который он делает для канала HBO.

1 Обсудить
 30 июняКиборг из «Лиги справедливости» переобулся: Джосс Уидон теперь плохой режиссёр, а Зак Снайдер ошибался 2 июляКиборг Рэй Фишер: на съёмках «Лиги справедливости» Джосс Уидон вёл себя мерзко и оскорбительно 4 июляКиборг против Уидона (продолжение): Рэй Фишер поддержал женщин, обвинивших режиссёра в абьюзе 8 июляИстинная причина, по которой Рэй Фишер не может рассказать всей правды о Джоссе Уидоне 16 июляЗвезда «Баффи» делится новыми подробностями агрессивного поведения Джосса Уидона
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кевин Смит окропил слезами съёмочную площадку «Звёздных войн: Эпизода IX»
 
«Чёрная вдова» добавит экранизациям комиксов важных и серьёзных тем
 
«Трансформеры. Трилогия войны за Кибертрон: Осада» — тизер мультика, которого мы заслужили
 
Сборы «Джокера» перевалили за $ 1 млрд
 
Забыть «Хищных птиц» — женственная Харли Квинн на съёмках нового «Отряда самоубийц»
 
«Холоп» преодолел отметку в 3 миллиарда и остановился в шаге от «Движения вверх»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в июле

27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 102: Xbox Games Showcase
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 418: «Палм-Спрингс» и толстый Донни Йен
 
 
13Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 326: Лекарство от ностальгии
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 417: Двухмерные мультфильмы студии DreamWorks
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru