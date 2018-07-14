HBO и Джосс Уидон снимут научно-фантастическую драму про Викторианскую эпоху

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Растолкав конкурентов, кабельный канал HBO отвоевал себе право заказать съёмки многосерийного научно-фантастического эпика The Nevers, работать над которым будет Джосс Уидон («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»).

Масштабная научно-фантастическая драма поведает о команде крутых леди из Викторианской эпохи. В арсенале каждой героини имеется набор уникальных, необычных способностей, а объединяет дам борьба против целой орды кровожадных, неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир.

Уидон выступает сценаристом, режиссёром, исполнительным продюсером и шоураннером будущего сериала.

Заключившие договор о сотрудничестве стороны лучатся энтузиазмом. Программный директор HBO Кейси Блойс признался, что канал давно мечтал поработать с Уидоном, чьи талантом восхищается, а последний невероятно рад перспективе трудиться над совершенно новым миром в атмосфере практически неограниченной творческой свободы.