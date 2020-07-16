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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Звезда «Баффи» делится новыми подробностями агрессивного поведения Джосса Уидона

Продолжают сгущаться тучи над ещё недавно казавшимися безоблачными карьерными перспективами Джосса Уидона. Впрочем, ничто не запрещает режиссёрам орать на своих подчинённых и даже быть козлами, а пока Рэй Фишер связан соглашением о неразглашении, ничего большего Уидону предъявить не могут. На сей раз на вздорный характер Уидона пожаловался исполнитель роли Спайка в «Баффи» Джеймс Марстерс, который, как выяснилось, постановщика сильно бесил.

Чем же ему так не угодил смазливый белобрысый кровосос? Всё просто: Уидон был против использования вампиров в качестве любовных интересов — они должны были быть злыми и уродливыми. Однако Спайк неожиданного приглянулся зрителям, да так сильно, что превратился из проходного персонажа второго сезона в одного из главных героев сериала с безлимитным доступом к телу Сары Мишель Геллар:

Я появился, я не должен был стать любовным интересом, но аудитория решила иначе. И я помню, как однажды он [Джосс — прим. авт.] прижал меня к стене, крича: «Мне всё равно, насколько ты популярен, парень, ты мертвец. Ты слышал меня? Мертвец!» И я такой: «Окей, это твоя игра».

Марстерс рассказала об этом в подкасте Майкла Розенбаума, уточнив, что Уидон не шутил и вообще был очень зол — правда, скорее не на него, а на ситуацию в целом. Извинений, разумеется, не последовало.

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Баффи — истребительница вампиров
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