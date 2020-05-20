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Из шлюх — в бизнес-леди: трейлер российского сериала «Чики» о предприимчивых девушках с трассы

Отечественные творцы продолжают творить, доказывая, что российские сериалы ещё дадут фору зарубежным. Очередной продукт их жизнедеятельности — драмеди «Чики» с Ириной Горбачёвой и Антоном Лапенко от режиссёра и сценариста Эдуарда Оганесяна («Дабл трабл», «Ана-бана»).

В центре сюжета — четыре подруги по трассе и нелёгкой професии (Горбачёва, Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова), решившие завязать с секс-индустрией и стать честными женщинами, открыв собственный фитнес-зал. Дело происходит в российской глубинке со всеми отсюда вытекающими:

Но сериал, разумеется, куда глубже, чем может показаться на первый взгляд:

«Чики» – зеркало для каждого из нас, отражающее не только наши плюсы, но и не самые красивые детали окружающей действительности, которые мы часто никак не хотим признавать. В этой действительности живут наши героини, без всякого сомнения, имеющие право быть счастливыми.

Эдуард Оганесян, режиссёр, сценарист, философ

Вторит ему и Горбачёва, заявляя, что это было, ни много ни мало, самое сложное творческое испытание в её жизни. Не удивительно, что сериал был в разработке несколько лет и делался буквально на голом энтузиазме — пока онлайн-сервис more.tv не вложился в историю, поверив в её потенциал.

Уже заинтригованы? Премьера 8-серийного проекта намечена на 4 июня.

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Темы
 
Видео Чики
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