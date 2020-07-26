Новые сериалы 27 июля — 2 августа

Конец июля отметится почти полным затишьем в мире сериалов. В ближайшие дни зрителей ждут лишь два сериала недели — премьера фантастической драмы от режиссёра «Сумерек» и Quibi под названием «Не копайся в себе», а также возвращение экранизации комикса «Академия Амбрелла» от Netflix.
Понедельник, 27 июля
драма, фантастика
В ролях Хелена Ховард, Дон Чидл, Эмили Мортимер, Эма Хорват, Каиви Лайман
Создатель Джеффри Либер, Чарли Макдоннелл
Главная героиня — школьница из Калифорнии, которая после череды крайне странных событий начинает сомневаться в том, что она человек.
Исполнительный продюсер Даг Лайман и режиссёр Кэтрин Хардвик — очередные громкие имена для привлечения потенциальных подписчиков Quibi. Творческий дуэт представит фантастическую драму о людях и роботах.
Пятница, 31 июля
драма, фантастика
В ролях Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер
Создатель Джереми Слэйтер
Это история о некогда развалившейся команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников, в своё время так и не сумевших поладить друг с другом, вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. А ещё воссоединившейся «семье» придётся иметь дело с надвигающимся концом света.