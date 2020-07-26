Новые сериалы 27 июля — 2 августа

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Quibi

Главная героиня — школьница из Калифорнии, которая после череды крайне странных событий начинает сомневаться в том, что она человек.

Исполнительный продюсер Даг Лайман и режиссёр Кэтрин Хардвик — очередные громкие имена для привлечения потенциальных подписчиков Quibi. Творческий дуэт представит фантастическую драму о людях и роботах.