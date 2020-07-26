 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов» обзавёлся спин-оффом «Бракованная партия» Слух: Disney планирует изъять трилогию сиквелов из канона «Звёздных войн» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Чулпан Хаматова напугана: зрители оправдывают Сталина и ругают сериал «Зулейха открывает глаза»
СЕРИАЛЫ
343
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 27 июля — 2 августа

Конец июля отметится почти полным затишьем в мире сериалов. В ближайшие дни зрителей ждут лишь два сериала недели — премьера фантастической драмы от режиссёра «Сумерек» и Quibi под названием «Не копайся в себе», а также возвращение экранизации комикса «Академия Амбрелла» от Netflix.

Понедельник, 27 июля

 
Премьера+
Quibi
Не копайся в себе Don't Look Deeper

драма, фантастика

В ролях Хелена Ховард, Дон Чидл, Эмили Мортимер, Эма Хорват, Каиви Лайман

Создатель Джеффри Либер, Чарли Макдоннелл

Главная героиня — школьница из Калифорнии, которая после череды крайне странных событий начинает сомневаться в том, что она человек.

Исполнительный продюсер Даг Лайман и режиссёр Кэтрин Хардвик — очередные громкие имена для привлечения потенциальных подписчиков Quibi. Творческий дуэт представит фантастическую драму о людях и роботах.

Видео

Пятница, 31 июля

 
Сезон2
Netflix
Академия Амбрелла The Umbrella Academy

драма, фантастика

В ролях Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер

Создатель Джереми Слэйтер

Это история о некогда развалившейся команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников, в своё время так и не сумевших поладить друг с другом, вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. А ещё воссоединившейся «семье» придётся иметь дело с надвигающимся концом света.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Игры Phoenix Point — новая тактика отца X-COM стала эксклюзивом Epic Games Store
 
Кино Супермен в чёрном костюме из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
Автор-афроамериканец «Звёздного пути: Дискавери» уволился из-за использования слова «негр»
 
Кино Обломки Звезды Смерти ждали своего часа с «Пробуждения силы»
 
Кино Леонардо Дикаприо до сих пор не понял концовку фильма «Начало» Кристофера Нолана
 
У 5-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» самый низкий рейтинг на Rotten Tomatoes за всю историю сериала
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
СкороТелеовощи
 
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в июле

27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 350: Вся правда о Рыжем и Каплане
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 102: Xbox Games Showcase
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 418: «Палм-Спрингс» и толстый Донни Йен
 
 
13Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 326: Лекарство от ностальгии
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru