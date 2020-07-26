Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 июля

Расизм, Ктулху и другие монстры в трейлере мистического хоррора «Страна Лавкрафта». Сериал Джордана Пила и Джей Джей Абрамса стартует на HBO в августе.

«Пацаны» получили третий сезон. И показали «мясной» отрывок из второго.

Данила Козловский в роли Вещего Олега готовится к войне в отрывке из финального сезона «Викингов». Вторая половина сезона стартует в этом году, но пока без точной даты.

Нил Гейман надеется на второй сезон «Благих знамений». Но на многое, конечно, влияет нынешняя обстановка в индустрии.

Кифер Сазерленд против Бойда Холдбрука в трейлере боевика «Беглец». Сериал стартует на Quibi в начале августа.

Саймон Пегг и Ник Фрост ловят привидений в тизере комедийного ужастика «Искатели истины». 20 лет в поисках паранормального.