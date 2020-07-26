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Кровища, взрывы и весёлый Билли Бутчер в трейлере второго сезона «Пацанов» «Последнее королевство» обзавелось пятым сезоном «Я паук, и что с того?» — трейлер на русском аниме о нелёгкой судьбе попаданки-арахнида «Король-шаман» — анонс ремейка аниме и тизер «Re:Zero 2» — дата выхода, трейлер и сэйю второго сезона одного из лучших «попаданческих» сериалов
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 июля
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 350: Вся правда о Рыжем и Каплане
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 102: Xbox Games Showcase
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 418: «Палм-Спрингс» и толстый Донни Йен
 
 
13Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 326: Лекарство от ностальгии
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