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Расизм, Ктулху и другие монстры в трейлере мистического хоррора «Страна Лавкрафта»

Кабельный канал HBO презентовал полноценный трейлер многосерийного мистического хоррора «Страна Лавкрафта», и ролик не поскупился на демонстрацию исполинского морского чудища, напоминающего Ктулху. Продюсерский проект Джордана Пила («Прочь») и Джей Джей Абрамса («Мир Дикого Запада») стартует 16 августа.

Сериал по роману Мэтта Раффа расскажет о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) колесит по стране в поисках своего пропавшего отца. В пути героев подстерегает уйма испытаний, включая узаконенный расизм и кошмарных созданий прямиком из произведений Говарда Лавкрафта.

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