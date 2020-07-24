Расизм, Ктулху и другие монстры в трейлере мистического хоррора «Страна Лавкрафта»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO презентовал полноценный трейлер многосерийного мистического хоррора «Страна Лавкрафта», и ролик не поскупился на демонстрацию исполинского морского чудища, напоминающего Ктулху. Продюсерский проект Джордана Пила («Прочь») и Джей Джей Абрамса («Мир Дикого Запада») стартует 16 августа.

Сериал по роману Мэтта Раффа расскажет о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс) вместе с дядей Джорджем (Кортни Б. Вэнс) и подругой детства Летишей (Джерни Смоллетт-Белл) колесит по стране в поисках своего пропавшего отца. В пути героев подстерегает уйма испытаний, включая узаконенный расизм и кошмарных созданий прямиком из произведений Говарда Лавкрафта.