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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Эрик Крипке: второй сезон «Пацанов» раскроет проблемы превосходства белых и систематического расизма

Во время вирутальной информационной панели Comic Con at Home творческая команда «Пацанов» рассказала о том, чего зрителям ждать от сериала. В визуальном плане всё предельно ясно — лучше всяких слов неизменный курс на кровь, кишки и чёрный юмор продемонстрировали видеоролики. О сюжете подробнее рассказал шоураннер проекта Эрик Крипке.

Создатель сериала напомнил, что отличительной чертой его детища является как раз стремление активно комментировать современную обстановку в мире. В первом сезоне они рассказали о токсичной корпоративной среде, коррупции в высших эшелона власти, жизни медиазвёзд и религии. Второй сезон коснётся других, не менее актуальных тем.

[Во втором сезоне] нашими целями станут превосходство белой расы, белые националисты и систематический расизм. Все эти вещи — грёбаный отстой.

 
Эрик Крипке, кратко о главном

Крипке заверил, что на первом месте для него были, есть и будут сюжет и персонажи, но без социальных комментариев сериал обойтись просто не может, потому что предметом авторской сатиры как раз и выступают пороки современного общества, пусть и в гиперболизированной реальности «Пацанов».

Трёхсерийная премьера второго сезона состоится 4 сентября на Amazon.

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