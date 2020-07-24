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Фиби Уоллер-Бридж и Эндрю Скотт из «Дряни» воссоединятся во втором сезоне «Тёмных начал»

Фанаты бессовестно прекрасного сериала «Дрянь» прямо сейчас должны пищать от восторга (или писать об этом новость на КГ-Портале) — воссоединение горячей парочки Фиби Уоллер-Бридж и Эндрю Скотта на экране всё-таки случится, правда, в совершенно другом проекте. Тем не менее, они по-прежнему будут максимально близки — актриса/сценарист/режиссёр сыграет деймона персонажа Скотта, полковника Джона Пэрри во втором сезоне «Тёмных начал».

По понятным причинам (деймон — олицетворение души человека в форме животного), участие Уоллер-Бридж ограничится озвучиванием, что, впрочем, не умаляет знаковости данного события. По словам актёра, самое прекрасное в этом то, что их отношения на экране и в реальной жизни полностью совпадают:

В книгах мне особенно нравятся отношения с деймонами, и, я думаю, мы впервые раскрываем это, но моего деймона сыграет кто-то действительно очень близкий мне. Эти отношения полностью построены на постоянном общении, дружбе и преданности — всё то, что есть у нас с Фиби, так что это действительно прекрасно.

 
Эндрю Скотт, горячий священник однажды — горячий священник навсегда

Второй сезон «Тёмных начал» накануне обзавёлся свежим трейлером, но вот дата премьеры по-прежнему неизвестна.

Главные роли в экранизации культовой книжной серии Филипа Пулмана исполняют Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Кит Коннор, Амир Уилсон и другие.

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Тёмные начала Дрянь
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